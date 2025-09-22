«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 сентября 2025 в 12:30

На Западе раскрыли, как Трамп воспринимает лесть со стороны Европы

Politico: Европа демонстрирует свою слабость через лесть в адрес Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейские страны демонстрируют свою слабость через лесть в адрес президента США Дональда Трампа, заявил научный директор аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям» Джереми Шапиро в статье для Politico. По его мнению, глава Белого дома может использовать эту слабость в своих интересах.

Лесть — это стратегия для управления ходом собраний, а не для формирования политики <…> Что еще хуже, лесть не обходится бесплатно. Она сигнализирует о слабости. А в коммерческом мире Трампа, слабость не поощряется — ее используют, — написал Шапиро.

Аналитик считает, что союзники Америки выработали единый подход к взаимодействию с Трампом после его возможного возвращения в Белый дом. Этот подход включает не только лесть, но и попытку смещения фокуса внимания на другие темы.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил телеканалу TF1, что новый, 19-й пакет антироссийских санкций согласован с администрацией Дональда Трампа. По его словам, рестрикции введут в действие в ближайшее время.

Европа
США
Дональд Трамп
эксперты
