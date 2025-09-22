Европа согласовала с США новый пакет санкций против России Глава МИД Франции: 19-й пакет антироссийских санкций согласован с США

Новый 19-й пакет антироссийских санкций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа, заявил телеканалу TF1 глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. По его словам, рестрикции введут в действие в ближайшее время.

Масштабный пакет санкций впервые с момента возвращения Дональда Трампа к власти согласован с США, — сказал Барро.

Ранее еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявил, что в новом пакете антироссийских санкций не будет ограничений на покупку российской нефти. Однако еврокомиссар добавил, что рестрикции коснутся сжиженного природного газа.

До этого стало известно, что в 2025 году Франция, Бельгия, Испания, Нидерланды, Португалия, Италия, Литва и Эстония покупали СПГ у России. За год они потратили на него €5,1 млрд (490 млрд рублей), что на четверть больше прошлогодних объемов. Лидером по закупкам стала Франция с €2,1 млрд (197 млрд рублей).

В свою очередь депутат Леонид Слуцкий заявил, что новые санкции против России ударят по экономике самого Евросоюза и приведут к ослаблению его единства. Политик отметил, что Европа рискует оказаться в самоизоляции.