22 сентября 2025 в 11:08

Европа согласовала с США новый пакет санкций против России

Глава МИД Франции: 19-й пакет антироссийских санкций согласован с США

Жан-Ноэль Барро Жан-Ноэль Барро Фото: Federico Pestellini/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новый 19-й пакет антироссийских санкций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа, заявил телеканалу TF1 глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. По его словам, рестрикции введут в действие в ближайшее время.

Масштабный пакет санкций впервые с момента возвращения Дональда Трампа к власти согласован с США, — сказал Барро.

Ранее еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявил, что в новом пакете антироссийских санкций не будет ограничений на покупку российской нефти. Однако еврокомиссар добавил, что рестрикции коснутся сжиженного природного газа.

До этого стало известно, что в 2025 году Франция, Бельгия, Испания, Нидерланды, Португалия, Италия, Литва и Эстония покупали СПГ у России. За год они потратили на него €5,1 млрд (490 млрд рублей), что на четверть больше прошлогодних объемов. Лидером по закупкам стала Франция с €2,1 млрд (197 млрд рублей).

В свою очередь депутат Леонид Слуцкий заявил, что новые санкции против России ударят по экономике самого Евросоюза и приведут к ослаблению его единства. Политик отметил, что Европа рискует оказаться в самоизоляции.

Франция
МИД
США
санкции
Россия
