«Захлебнется»: в Госдуме предрекли конец единству Евросоюза Слуцкий: антироссийские санкции работают против самой же Европы

Санкционная дубина бумерангом обрушит европейское единство, написал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. По его словам, большое количество стран продолжают сотрудничать с Россией, несмотря на усилия европейской стороны.

Слуцкий считает, что очередной пакет санкций против России негативно повлияет на экономику самого Евросоюза. По его мнению, европейским странам грозит самоизоляция, если они продолжат придерживаться этого курса. Европа уже ослаблена и стала зависимой от США, добавил политик.

«Золотой миллиард» в конечном итоге захлебнется в собственных противоправных санкциях и рестрикциях. Санкционная дубина бумерангом неизбежно обрушит и европейское единство. Страны глобального большинства вне зависимости от разного рода ограничений и вторичных пошлин наращивают сотрудничество с Россией, в том числе в энергетической сфере, — написал он.

Ранее Еврокомиссия предложила ввести ограничения против 45 российских и зарубежных компаний. По словам председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, они прямо или косвенно поддерживали военно-промышленный комплекс России.