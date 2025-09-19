В Европе назвали количество компаний, которым угрожают санкции

Еврокомиссия в рамках 19-го пакета антироссийских санкций предложила ввести рестрикции в отношении 45 российских и зарубежных компаний, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х. Чиновница добавила, что компании, оказавшиеся в санкционном списке, прямо или косвенно оказывали поддержку военно-промышленному комплексу России.

Мы также вносим в [санкционный] список 45 компаний из России и третьих стран, — заявила чиновница.

Ранее глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Еврокомиссия намерена включить в 19-й пакет санкций запрет на экспорт ряда химикатов, металлов, руд и солей. По ее словам, под ограничения попадут предприятия из России, Китая и Индии.

До этого стало известно, что Евросоюз не стал ограничивать выдачу шенгенских виз в рамках нового санкционного пакета. При этом Евросоюз намерен добиться ограничений работы российской платежной системы «Мир».

В то же время президент США Дональд Трамп заявил об отказе от введения новых санкций против России, пока европейские страны продолжают закупать российскую нефть. Глава Белого дома добавил, что не хочет действовать в одиночку.