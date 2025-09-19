Каллас анонсировала расширение санкций против России

Еврокомиссия предложит запрет на экспорт ряда химикатов, металлов, руд и солей, а также усилит контроль за поставками в рамках 19-го пакета санкций, написала в соцсети Х глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас. По ее словам, меры затронут предприятия России, Китая и Индии.

Мы добавляем новые химикаты, металлические компоненты, соли и руды к нашим запретам на экспорт и ужесточаем экспортный контроль для предприятий из России, а также Китая и Индии, — сообщила Каллас.

Ранее стало известно, что ЕС готовит 19-й пакет антироссийских санкций, в котором могут появиться ограничения против китайских компаний. Сообщалось, что этот шаг призван привлечь внимание президента США Дональда Трампа и подтолкнуть его к усилению давления на Москву. Однако ранее подобные меры против КНР никак не повлияли на позицию американского лидера.

Еврокомиссия предложила ввести санкции против 118 судов, которые относят к так называемому «теневому флоту». Вместе с тем в новый санкционный пакет входят ограничения против 45 российских и иностранных компаний. Кроме того, предложено снижение потолка цен на нефть из России.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что Еврокомиссия собирается выдвинуть новое предложение об использовании замороженных российских активов на нужды Киева.