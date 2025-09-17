Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 09:11

Раскрыто, какую страну может коснуться 19-й пакет санкций ЕС против РФ

Politico: ЕС в рамках 19-го пакета санкций может ввести ограничения против КНР

ЕС в рамках 19-го пакета антироссийских санкций может ввести ограничения против китайских компаний, сообщила газета Politico. По данным издания, Евросоюз хочет этим шагом привлечь внимание президента США Дональда Трампа и убедить его увеличить давление на Россию.

Тем не менее, как отметила газета, в прошлом подобные рестрикции против компаний из КНР не оказали никакого влияния на американского лидера. Журналисты добавили, что принимаемые ЕС меры не соответствуют требованиям Трампа ввести пошлины на китайские товары.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела переговоры с Дональдом Трампом о координации усилий по увеличению экономического давления на Россию. В ходе состоявшегося диалога стороны обсудили дополнительные меры воздействия, включая подготовку нового пакета санкций.

До этого представитель Еврокомиссии Паула Пинью обозначила, что 19-й пакет санкций против Москвы предоставят тогда, когда он будет готов. По ее словам, обсуждения этой темы продолжаются. В рамках нового пакета планировалось ужесточить визовый режим для российских туристов.

