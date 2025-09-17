«Хороший разговор»: ЕК пытается склонить Трампа на санкции против России Глава ЕК фон дер Ляйен поговорила с Трампом на тему усиления давления на Россию

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела переговоры с президентом США Дональдом Трампом о координации усилий по увеличению экономического давления на Россию. В ходе состоявшегося диалога стороны обсудили дополнительные меры воздействия, включая подготовку нового пакета санкций, сообщила политик на своей странице в социальной сети X.

Я провела хороший разговор с президентом США Дональдом Трампом об укреплении наших совместных усилий по увеличению экономического давления на Россию посредством дополнительных мер, — указала фон дер Ляйен.

Она также анонсировала скорое представление 19-го пакета санкций. Предполагается, что он затронет криптовалютные операции, банковский сектор и энергетику, включая ускоренный отказ от российского ископаемого топлива.

Ранее пять стран Евросоюза выступили единым фронтом против инициативы по ужесточению визового режима для граждан РФ. Они заблокировали предложение, аргументируя это серьезными экономическими потерями. Речь идет о Греции, Италии, Испании, Франции и Венгрии. Уточняется, что российские туристы тратят в поездках в среднем €1300 (127 тыс. рублей) в день, что более чем вдвое превышает расходы путешественников из других стран (€567 евро — 55 тыс. рублей).