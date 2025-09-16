Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС Pronews: пять стран ЕС не позволили запретить визы для россиян в ЕС

Пять стран Евросоюза выступили единым фронтом против инициативы по ужесточению визового режима для граждан РФ, пишет греческое издание Pronews. Они заблокировали предложение, аргументируя это серьезными экономическими потерями.

Согласно публикации, Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия наложили вето на план ограничения выдачи шенгенских виз россиянам. Основная причина — катастрофические последствия для туристического сектора.

Как отмечает издание, российские туристы тратят в поездках в среднем €1300 (127 тыс. рублей) в день, что более чем вдвое превышает расходы путешественников из других стран (€567 евро — 55 тыс. рублей). Кроме того, ограничения могут нанести удар по экспорту и спровоцировать ответные меры Москвы. Это первый случай с 2022 года, когда Греция решительно заблокировала инициативу ЕС, затрагивающую интересы России.

Ранее стало известно, что ряд европейских стран призвали к полному запрету на въезд для туристов из России. Инициативу смогут одобрить только в том случае, если за нее проголосует большинство. Кроме того, некоторые государства рассматривают идею ограничить свободу передвижения российских дипломатов. Часть из них относится к инициативе скептически, опасаясь ответных шагов со стороны Москвы.