Евросоюз поймали на визовом шовинизме против россиян

Ряд стран ЕС призвал к полному запрету на въезд для туристов из России, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники. По их информации, инициативу смогут одобрить только в том случае, если за нее проголосует большинство.

Некоторые из более воинственно настроенных стран продвигают идею полного запрета на въезд гостей из России, эта мера потребовала бы квалифицированного большинства, — сказано в материале.

При этом, как отмечают авторы статьи, граничащие с РФ государства уже существенно сократили выдачу виз. Однако такие страны, как Италия, Испания, Франция, Греция и Венгрия, сохраняют упрощенный режим, рассчитывая на туристический поток.

Кроме того, некоторые государства рассматривают идею ограничить свободу передвижения российских дипломатов. Часть из них относится к инициативе скептически, опасаясь ответных шагов со стороны Москвы.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Евросоюз пожалеет о своем решении перестать выдавать россиянам шенгенские визы. По его словам, РФ не станет зеркально отвечать на такое «варварство».