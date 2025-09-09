В Совфеде резко ответили ЕС на желание оставить россиян без шенгенских виз

Евросоюз пожалеет о своем решении перестать выдавать россиянам шенгенские визы, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, Россия не станет зеркально отвечать на такое «варварство».

Зачем нам в ответ запрещать европейцам посещать Россию? Мы же не варвары. Они закончат просто тем, что останутся без достаточно обеспеченных российских туристов и потом вынуждены будут как-то их уговаривать вернуться. Люди, которые это придумывают, — лунатики, они оторваны от жизни. И если посмотреть статистику, то далеко не так много граждан России рвется сегодня в Европу. Есть те, кто жить без этого не может, и те, кто вынужден этим заниматься из-за работы или потому что там живут родственники. Но таких людей не очень много, — отметил Климов.

Сенатор добавил, что жизнь в Европе значительно ухудшилась по сравнению с прошлыми годами. По его словам, города стали грязнее, увеличилась преступность, возникли новые социальные проблемы.

Не удивлюсь, если европейцы в скором времени решат выдавать нам визы для посещения Марса. Это все из этой серии, понимаете? Чем меньше мы будем обращать внимания на эту муть, тем лучше. Это могло в 90-е годы кого-то обескуражить, но не сейчас. Современная Европа уже далеко не та, что была 10–15 лет назад, — заключил Климов.

Ранее сообщалось, что Европейский союз готовит новые санкции против России, в рамках которых может быть введено ограничение на выдачу туристических виз гражданам РФ. Пакет ограничений станет 19-м по счету среди введенных против Москвы рестрикций.