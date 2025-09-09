Россиянам могут ужесточить правила по туристическим визам из-за санкций ЕС может ужесточить выдачу туристических виз россиянам в новом пакете санкций

Европейский союз готовит новые санкции против России, в рамках которых может быть введено ограничение на выдачу туристических виз гражданам РФ, передает ТАСС. Пакет ограничений станет 19-м по счету среди введенных против Москвы рестрикций.

Глава МИД Чехии Ян Липавский отмечал, что в новом пакете санкций может появиться запрет на свободное передвижение российских дипломатов по территории Шенгенской зоны. Еврокомиссия планирует представить этот пакет для обсуждения среди стран ЕС 12 сентября.

Стало известно, что в Брюсселе уже начали обсуждать расширение санкций против России. Чиновники ЕС допускают введение ограничений и против Китая, а также третьих стран из-за покупки нефти и газа у РФ. При этом Брюссель намерен заручиться поддержкой США в вопросе новых санкций.

Ранее МИД КНР сообщил, что страна вводит безвизовый режим для россиян с 15 сентября. Граждане РФ с обычными загранпаспортами смогут находиться в Китае до 30 дней. Решение будет действовать до 14 сентября 2026 года.