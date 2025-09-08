Евросоюз может расширить антироссийские санкции на другие страны

В Брюсселе началось обсуждение расширения санкций против России, пишет Financial Times. По данным издания, европейские чиновники рассматривают возможность введения ограничительных мер против Китая и других третьих стран за приобретение российских нефти и газа.

Чиновники ЕС обсуждают возможные санкции против Китая и других третьих стран за приобретение российских нефти и газа, — говорится в публикации.

Как сообщает издание, достижение консенсуса по этому вопросу потребует тесной координации с Вашингтоном. Ожидается, что Брюссель будет добиваться активной поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Ранее Bloomberg писало, что Евросоюз планирует ввести новые ограничения против банковского и энергетического секторов российской экономики в рамках 19-го пакета санкций в отношении РФ. По данным агентства, под ударом также могут оказаться национальные платежные системы.

До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в начале сентября будет готов 19-й пакет санкций ЕС против России. Она отметила, что Европа продолжит давить на Москву, пока продолжается конфликт на Украине.