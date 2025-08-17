Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 16:03

Фон дер Ляйен раскрыла, когда будет готов новый пакет санкций против России

Фон дер Ляйен: 19-й пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в начале сентября будет готов 19-й пакет санкций Евросоюза против России. Выступая на экстренной совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Брюсселе, она отметила, что Европа продолжит давить на Россию, пока продолжается конфликт на Украине. Видео своего выступления глава ЕК опубликовала на странице в соцсети X.

Мы продолжим оказывать дипломатическое и экономическое давление на Россию, пока боевые действия продолжаются, мы намерены принять 19-й пакет санкций уже в начале сентября, — объявила фон дер Ляйен.

Ранее дипломатические источники сообщили, что Евросоюз готов рассмотреть смягчение санкций против России в случае, если она согласится на прекращение боевых действий на Украине. По их словам, послы стран Евросоюза в Брюсселе обсуждают данный вопрос после саммита президента России Владимира Путина и американского лидера, состоявшегося на Аляске. Срок смягчения антироссийских санкций также продолжает обсуждаться.

Европа
Еврокомиссия
Урсула фон дер Ляйен
санкции ЕС
антироссийские санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США отказались от передачи Донбасса под контроль России
В США заявили о серьезных разногласиях в переговорах по Украине
Уиткофф высказался о гарантиях безопасности для Украины
Уиткофф назвал эпическим успехом результаты саммита на Аляске
Израильские «Колесницы Гидеона» намереваются уничтожить ХАМАС
Рубио описал сценарий, когда завершить конфликт на Украине будет невозможно
Врач рассказала, какой вред здоровью несут домашние тараканы
В Госдуме назвали причину, по которой мигранты насилуют россиянок
Трамп надеется, что Белоруссия скоро освободит 1,3 тысячи человек
На западе Украины зафиксировали резкое сокращение населения
Уиткофф заявил о «территориальном» обещании России
Ракетным планам ВСУ конец, Сырский в Сумах: новости СВО на вечер 17 августа
Стало известно, каких тараканов в Москве больше всего
«Как снежный ком»: россиянам назвали последствия взлома аккаунта в соцсетях
«Полномочия истекли»: депутат о подписантах мирного договора от Украины
«Не отключайтесь»: Трамп вышел на связь и заявил о «значительном прогрессе»
«Тупая война Байдена»: Трамп набросился на экс-главу США из-за Украины
Зеленский отказался от озвученных Трампом пунктов плана Путина
Армия Израиля зафиксировала новый ракетный обстрел со стороны Йемена
В Европе назвали 18 августа поворотным днем для Украины
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!
Общество

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.