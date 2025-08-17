Фон дер Ляйен раскрыла, когда будет готов новый пакет санкций против России Фон дер Ляйен: 19-й пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в начале сентября будет готов 19-й пакет санкций Евросоюза против России. Выступая на экстренной совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Брюсселе, она отметила, что Европа продолжит давить на Россию, пока продолжается конфликт на Украине. Видео своего выступления глава ЕК опубликовала на странице в соцсети X.

Мы продолжим оказывать дипломатическое и экономическое давление на Россию, пока боевые действия продолжаются, мы намерены принять 19-й пакет санкций уже в начале сентября, — объявила фон дер Ляйен.

Ранее дипломатические источники сообщили, что Евросоюз готов рассмотреть смягчение санкций против России в случае, если она согласится на прекращение боевых действий на Украине. По их словам, послы стран Евросоюза в Брюсселе обсуждают данный вопрос после саммита президента России Владимира Путина и американского лидера, состоявшегося на Аляске. Срок смягчения антироссийских санкций также продолжает обсуждаться.