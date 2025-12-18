Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 19:51

США «почистили» список антироссийских санкций

США сняли санкции с семи юридических и двух физических лиц из России

Министерство финансов США Министерство финансов США Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press
Министерство финансов США исключило из санкционных списков семь юридических и двух физических лиц, следует из данных Управления по контролю за иностранными активами. Причины такого решения официально не уточняются.

Так, санкции сняли с Евгения Дремова и бывшего соучредителя инвестиционной компании «Велес Капитал» Дмитрия Бугаенко. Под антироссийские санкции также больше не подпадают компании Hadlerco Limited, Veles International Limited, 365 Days Freight Services FZCO, Hi-Tech Koneisto International, Etasis AS и CPS Proses Kontrol Urunleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi.

Тем временем в Великобритании ввели новые санкции против России, дополнив список 24 новыми позициями. Под ограничения подпали как физлица, так и компании.

До этом Минфин США продлил до 18 июня 2026 года лицензию, которая выводит из-под санкций связанные с проектом «Сахалин-2» операции. Предыдущая лицензия действовала до 19 декабря.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини в свою очередь заявил, что 19 пакетов антироссийских санкций ослабили не РФ, а экономику Европы. По его словам, ограничения «поставили на колени» страны ЕС.

антироссийские санкции
США
санкции
политика
