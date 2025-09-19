Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 сентября 2025 в 16:52

Британия внесла в санкционные списки два новых имени

Британия ввела антироссийские санкции против двух физлиц и двух компаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Великобритания внесла в санкционные списки еще двух физических лиц и две компании из-за поддержки России, обновленный перечень появился на сайте министерства финансов королевства. В черный список включили грузинского бизнесмена Левана Васадзе и экс-генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе.

Новые рестрикции также введены в отношении российской IT-компании Aeza Group и вертолетной компании HeliCo Group. Санкции запрещают им въезд в страну, счета всех упомянутых лиц в британских банках будут заморожены.

12 сентября Великобритания добавила в список еще 30 позиций. В него вошли «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» и ряд предприятий химической промышленности и конструкторских бюро, поставляющих свои разработки Минобороны РФ.

Ранее Евросоюз анонсировал введение ограничений против российской платежной системы «Мир». Их могут утвердить в рамках 19-го пакета санкций, сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. Ожидается, что документ представят 22 сентября. При этом, по словам некоторых чиновников, перечень могут обнародовать и раньше.

