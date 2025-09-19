Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 15:10

В Европе пообещали новые ограничения для системы «Мир»

Каллас: ЕС может ввести новые ограничения для платежной системы «Мир»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евросоюз может ввести новые ограничения против российской платежной системы «Мир», заявила в соцсети X глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. По ее словам, их планируют утвердить в рамках 19-го пакета санкций.

Мы планируем принять меры в отношении российской системы карт «Мир», — написала Каллас.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может представить 19-й пакет санкций против России 22 сентября. При этом, по словам некоторых чиновников, перечень ограничений могут обнародовать и раньше.

До этого стало известно, что ЕС в рамках 19-го пакета антироссийских санкций может ввести ограничения против китайских компаний. Евросоюз хочет этим шагом привлечь внимание президента США Дональда Трампа и убедить его увеличить давление на Россию. Тем не менее в прошлом подобные рестрикции против компаний из КНР не оказали никакого влияния на американского лидера.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предыдущие 18 пакетов санкций ЕС продемонстрировали их неэффективность в отношении России. Он отметил, что отдельные государства Евросоюза продолжают проводить враждебную политику в отношении РФ, ошибочно полагая, что ограничения способны изменить позицию Москвы.

Евросоюз
Кая Каллас
карты Мир
Россия
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Названа причина самоубийства гендиректора «Химпроминжиниринга»
Достопримечательности Белоруссии: путеводитель по главным местам страны
Раскрыто окончательное решение МОК по россиянам на зимней Олимпиаде
Синоптик спрогнозировал, какая погода будет держаться в октябре
Патиссоны для стройности: осенний суперфуд всего 19 ккал!
Политолог раскрыл, при каком условии Зеленский сбежит с Украины
На форуме «Земли России» обсудили эффективность использования земли
«США разочаровали»: политолог о встрече Лаврова и Рубио на полях ГА ООН
Школьники начали шить трусы для бойцов СВО
Губернатор Филимонов объяснил свое эпатажное поведение на публике
В Москве пациентка обматерила хирурга за то, что он нерусский
Отец зарезанного на Burning Man Круглова озвучил причину убийства его сына
Онколог назвал реальные причины развития рака
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.