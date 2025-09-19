В Европе пообещали новые ограничения для системы «Мир» Каллас: ЕС может ввести новые ограничения для платежной системы «Мир»

Евросоюз может ввести новые ограничения против российской платежной системы «Мир», заявила в соцсети X глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. По ее словам, их планируют утвердить в рамках 19-го пакета санкций.

Мы планируем принять меры в отношении российской системы карт «Мир», — написала Каллас.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может представить 19-й пакет санкций против России 22 сентября. При этом, по словам некоторых чиновников, перечень ограничений могут обнародовать и раньше.

До этого стало известно, что ЕС в рамках 19-го пакета антироссийских санкций может ввести ограничения против китайских компаний. Евросоюз хочет этим шагом привлечь внимание президента США Дональда Трампа и убедить его увеличить давление на Россию. Тем не менее в прошлом подобные рестрикции против компаний из КНР не оказали никакого влияния на американского лидера.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предыдущие 18 пакетов санкций ЕС продемонстрировали их неэффективность в отношении России. Он отметил, что отдельные государства Евросоюза продолжают проводить враждебную политику в отношении РФ, ошибочно полагая, что ограничения способны изменить позицию Москвы.