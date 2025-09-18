Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 сентября 2025 в 10:09

Стало известно, когда ЕС может представить 19-й пакет санкций против России

Politico: ЕС может представить 19-й пакет санкций против РФ 19 или 22 сентября

Фото: europarl.europa.eu

Евросоюз может представить 19-й пакет санкций против России 19 или 22 сентября, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. При этом, по словам некоторых чиновников, перечень ограничений могут обнародовать и раньше.

Ранее сообщалось, что ЕС в рамках 19-го пакета антироссийских санкций может ввести ограничения против китайских компаний. Евросоюз хочет этим шагом привлечь внимание президента США Дональда Трампа и убедить его увеличить давление на Россию. Тем не менее в прошлом подобные рестрикции против компаний из КНР не оказали никакого влияния на американского лидера.

До этого представитель Еврокомиссии Паула Пинью обозначила, что 19-й пакет санкций против Москвы предоставят тогда, когда он будет готов. По ее словам, обсуждения этой темы продолжаются. В рамках нового пакета планировалось ужесточить визовый режим для российских туристов.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предыдущие 18 пакетов санкций ЕС продемонстрировали их неэффективность в отношении России. Он отметил, что отдельные государства Евросоюза продолжают проводить враждебную политику в отношении РФ, ошибочно полагая, что ограничения способны изменить позицию Москвы.

