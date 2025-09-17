Предыдущие 18 пакетов санкций ЕС продемонстрировали их неэффективность в отношении России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Евросоюз и отдельные государства ЕС продолжают проводить враждебную политику в отношении РФ, ошибочно полагая, что санкции способны изменить позицию Москвы, передает ТАСС.

В последние три года это красноречиво продемонстрировали 18 предыдущих пакетов. <…> В данном случае ЕС продолжает эту деструктивную линию, — высказался Песков.

Ранее замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что Евросоюз отложил введение нового пакета санкций против России из-за неопределенной позиции США. По его словам, некоторые страны ЕС понимают, что последующие ограничения повредят их собственной экономике и создадут угрозу экономической безопасности, что вызвало разногласия внутри Европы, хотя часть европейских лидеров продолжает занимать жесткую позицию.

Кроме того, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что ЕС задерживает введение новых санкций против России. По его мнению, в Брюсселе начали понимать, что ограничения прежде всего бьют по самим европейским странам и наносят ущерб их экономике.