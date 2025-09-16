Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 15:48

«До них дошло»: стало известно, почему ЕС тормозит новые санкции против РФ

Политолог Перенджиев: у лидеров Евросоюза начинают появляться зачатки разума

Александр Перенджиев Александр Перенджиев Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Европейский союз тормозит введение новых санкций против России, поскольку у его лидеров начинают появляться зачатки разума, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, в Брюсселе осознали, что ограничительные меры бьют в первую очередь по самим европейцам и разрушают экономику ЕС.

Почему Европа тормозит санкции против РФ? Мне кажется, что в ЕС у политиков начинают появляться зачатки разума. Они понимают, что любые санкции будут уже не против РФ, а против них самих. Европа стреляет себе в ногу, когда принимает новый антироссийский пакет. Мне кажется, до них дошло, что такие меры автоматически становятся антиевропейскими. И, наверное, в этом плане сыграла жесткая позиция Венгрии и Словакии. В Европе стали понимать, что Будапешт и Братислава говорят что-то по делу. По сути, Европа этими санкциями разрушает сама себя, — пояснил Перенджиев.

По его мнению, дальнейшее ужесточение ограничений приведет к углублению внутреннего кризиса и социальной напряженности в Европе, что наглядно демонстрируют события во Франции и Германии. Он также добавил, что новые санкции окончательно подорвали бы авторитет ЕС.

Действительно, все в ЕС трещит по швам: и бунты во Франции и в Германии, и разрастается кризис, и нарастает социальная напряженность непосредственно в их странах. 19-й пакет санкций был бы не против России, а уже против партнеров РФ. То есть получается совсем дурость. До европейцев дошло, что они не только не выиграют, а еще больше проиграют, скрепя Россию с Китаем, Индией, Бразилией, Южно-Африканской Республикой и арабскими странами, — резюмировал Перенджиев.

Ранее стало известно, что Евросоюз отложил представление 19-го пакета санкций против России с 17 сентября на неопределенный срок. Задержка может быть связана с давлением на Венгрию и Словакию, которые зависят от российской нефти.

санкции
Россия
Евросоюз
Венгрия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Спор о футбольных командах перерос в жестокое убийство инвалида утюгом
«Это война не Трампа, а Биби»: Израиль сотрет Газу с лица земли, что дальше
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.