«До них дошло»: стало известно, почему ЕС тормозит новые санкции против РФ

Европейский союз тормозит введение новых санкций против России, поскольку у его лидеров начинают появляться зачатки разума, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, в Брюсселе осознали, что ограничительные меры бьют в первую очередь по самим европейцам и разрушают экономику ЕС.

Почему Европа тормозит санкции против РФ? Мне кажется, что в ЕС у политиков начинают появляться зачатки разума. Они понимают, что любые санкции будут уже не против РФ, а против них самих. Европа стреляет себе в ногу, когда принимает новый антироссийский пакет. Мне кажется, до них дошло, что такие меры автоматически становятся антиевропейскими. И, наверное, в этом плане сыграла жесткая позиция Венгрии и Словакии. В Европе стали понимать, что Будапешт и Братислава говорят что-то по делу. По сути, Европа этими санкциями разрушает сама себя, — пояснил Перенджиев.

По его мнению, дальнейшее ужесточение ограничений приведет к углублению внутреннего кризиса и социальной напряженности в Европе, что наглядно демонстрируют события во Франции и Германии. Он также добавил, что новые санкции окончательно подорвали бы авторитет ЕС.

Действительно, все в ЕС трещит по швам: и бунты во Франции и в Германии, и разрастается кризис, и нарастает социальная напряженность непосредственно в их странах. 19-й пакет санкций был бы не против России, а уже против партнеров РФ. То есть получается совсем дурость. До европейцев дошло, что они не только не выиграют, а еще больше проиграют, скрепя Россию с Китаем, Индией, Бразилией, Южно-Африканской Республикой и арабскими странами, — резюмировал Перенджиев.

Ранее стало известно, что Евросоюз отложил представление 19-го пакета санкций против России с 17 сентября на неопределенный срок. Задержка может быть связана с давлением на Венгрию и Словакию, которые зависят от российской нефти.