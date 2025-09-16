Празднование Дня города в Москве
В Евросоюзе отложили представление 19-го пакета санкций против России

Евросоюз отложил представление 19-го пакета санкций против России с 17 сентября на неопределенный срок, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. По информации издания, задержка может быть связана с давлением на Венгрию и Словакию, которые зависят от российской нефти.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал санкции ЕС против России недостаточно жесткими. Глава государства указал, что страны региона продолжают закупать российское топливо. Трамп признал, что хочет полностью прекратить такие поставки.

В свою очередь специалист по американским и европейским исследованиям Вроцлавского университета Кароль Шульц отметил, что Трамп создал ситуацию, в которой Европейский союз оказался прижат к стене. По его мнению, лидер передал ЕС ответственность за введение новых санкций против России.

Трамп ранее заявил о намерении ввести жесткие санкции против России при согласии всех стран НАТО отказаться от российской нефти. Он также предложил ввести пошлины на китайские товары в размере 50–100% в надежде, что это поможет в урегулировании украинского конфликта.

