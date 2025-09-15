Трамп раскритиковал Европу за политику санкций против России Трамп заявил, что санкции Европы против России недостаточно жесткие

Санкции Европейского союза против России недостаточно жесткие, такое мнение высказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, чьи слова приводит BBC. Он констатировал, что страны региона продолжают закупать российское топливо. Трамп признал, что он хочет полностью прекратить такие поставки.

Я не хочу, чтобы они покупали нефть, а санкции, которые они вводят, недостаточно жесткие. Я готов ввести санкции, но им придется ужесточить свои санкции соразмерно тому, что делаю я, — сказал американский лидер.

Ранее Трамп выразил уверенность в относительно скором проведении трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США. Глава государства подчеркнул, что вопрос урегулирования будет решен «так или иначе» в ближайшей перспективе.

Трамп также выразил мнение, что ему придется лично вести все переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он считает уровень неприязни между президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским крайне высоким.