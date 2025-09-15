«Сравнительно скоро»: Трамп озвучил, когда пройдет трехсторонний саммит

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в относительно скором проведении трехсторонних переговоров с участием России, Украины и Соединенных Штатов. Американский лидер во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома в Бедминстере (штат Нью-Джерси) подчеркнул, что вопрос урегулирования будет решен «так или иначе» в ближайшей перспективе.

Отвечая на вопрос о возможных сроках встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского, Трамп избегал конкретных временных рамок, но выразил оптимизм относительно скорейшего проведения переговоров. Он также уточнил форматы будущего диалога, не придавая принципиального значения терминологии.

Не знаю, относительно скоро. Мы решим этот вопрос так или иначе, но относительно скоро, — ответил он на вопрос.

Ранее Трамп обратил внимание, что ему придется лично вести все переговоры по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, уровень неприязни между президентом России и главой Украины крайне высокий.

До этого посол РФ Алексей Ерхов заявил, что возможная встреча президентов России и Украины должна быть результативной, иначе она рискует «отыграть в минус». Это мероприятие нужно хорошо подготовить и продумать.