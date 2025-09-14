Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 12:47

Посол Ерхов объяснил, чем чревата встреча Путина и Зеленского

Посол Ерхов: возможная встреча Путина и Зеленского рискует отыграть в минус

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Возможная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского должна быть результативной, иначе она рискует «отыграть в минус», сказал в интервью газете Hürriyet завершивший свою дипмиссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов. В начале сентября он был назначен послом в Узбекистане.

Встреча должна быть хорошо подготовлена и привести к позитивным результатам, иначе она рискует отыграть в минус. Это в очередной раз несколько дней назад подтвердил и сам Владимир Владимирович Путин, — сказал Ерхов.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что Зеленский может встретиться с Путиным только ради игры на публику. По его мнению, Зеленский хочет засветиться на весь мир, однако Россия стремится к конструктивному диалогу по урегулированию конфликта.

Тем временем Трамп заявил, что украинский лидер отказывался от переговоров по урегулированию кризиса, несмотря на готовность России вести диалог. По его словам, сейчас Зеленский хочет переговоров, однако участие Москвы остается под вопросом.

Владимир Зеленский
Владимир Путин
мирные переговоры
Россия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.