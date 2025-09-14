Посол Ерхов объяснил, чем чревата встреча Путина и Зеленского Посол Ерхов: возможная встреча Путина и Зеленского рискует отыграть в минус

Возможная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского должна быть результативной, иначе она рискует «отыграть в минус», сказал в интервью газете Hürriyet завершивший свою дипмиссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов. В начале сентября он был назначен послом в Узбекистане.

Встреча должна быть хорошо подготовлена и привести к позитивным результатам, иначе она рискует отыграть в минус. Это в очередной раз несколько дней назад подтвердил и сам Владимир Владимирович Путин, — сказал Ерхов.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что Зеленский может встретиться с Путиным только ради игры на публику. По его мнению, Зеленский хочет засветиться на весь мир, однако Россия стремится к конструктивному диалогу по урегулированию конфликта.

Тем временем Трамп заявил, что украинский лидер отказывался от переговоров по урегулированию кризиса, несмотря на готовность России вести диалог. По его словам, сейчас Зеленский хочет переговоров, однако участие Москвы остается под вопросом.