В Госдуме оценили перспективы личной встречи Путина и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным только ради игры на публику, предположил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, Зеленский хочет засветиться на весь мир, однако Россия стремится к конструктивному диалогу по урегулированию конфликта.

Зеленский думает просто поговорить и засветиться на весь мир? Нас это не устроит. Мы не хотим этой игры на публику, мы хотим конструктивного диалога по каждому пункту. Мы готовы к переговорам еще с 2014 года. Мы готовы защищать права большой группы граждан Украины. Мы готовы защищать свои интересы, а со стороны Зеленского я пока не очень вижу такого желания, — высказался Чепа.

При этом, как подчеркнул депутат, неизвестно, согласится ли Зеленский приехать в Москву для диалога с Путиным. Он отметил, что подготовка к встрече российского президента с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске шла долгое время и переговоры велись на разных уровнях.

С Украиной этот процесс будет еще более длительным. Это же не спектакль, не КВН. Встреча должна быть подготовлена. Зеленский направлял своих переговорщиков в Стамбул, а потом говорил, что не уполномочивал никого вести переговоры на территориальные темы, — добавил Чепа.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник предположил, что Зеленский не осмелится приехать в Москву. По его мнению, украинский лидер нацелен на продолжение боевых действий.