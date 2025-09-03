В Госдуме ответили, осмелится ли Зеленский приехать в Москву Депутат Колесник: Зеленский не осмелится приехать в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не осмелится приехать в Москву, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его мнению, украинский лидер нацелен на продолжение боевых действий.

Я думаю, никуда Зеленский не приедет и не осмелится. Ему это и не нужно. Он очень четко проговаривает, что он враг России, что он никогда не признает никакие территории и что будет воевать до последнего украинца. Еще украинцы остались, зачем ему в Москву ехать? Еще есть, что распродать Западу, а именно жизни украинцев. Никуда он не приедет, — высказался Колесник.

Ранее президент России Владимир Путин допустил возможность встречи с Зеленским. На пресс-конференции по итогам визита в Китай он отметил, что украинский лидер может приехать в Москву, если готов к переговорам.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что возможность встречи Путина и Зеленского зависит от стремления сторон к мирному урегулированию. По его словам, препятствием является позиция Киева, противоречащая прежним договоренностям, включая итоги переговоров в Стамбуле. Парламентарий также отметил, что Зеленский следует указаниям внешних сил, а не ведет самостоятельный курс.