В Госдуме раскрыли, в каком случае возможна встреча Путина и Зеленского Депутат Чепа заявил о нежелании Зеленского встречаться с Путиным

Встреча глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться исключительно при наличии взаимного стремления к мирному урегулированию конфликта, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с Lenta.ru. По его словам, ключевым препятствием является позиция украинской стороны.

Зеленский не хочет. Те пожелания, которые он высказывает сегодня, противоречат договоренностям, которые вырабатывали группы на встречах в Стамбуле, договоренностям Путина и президента США Дональда Трампа. Зеленский транслирует позицию, навязанную ему группой европейских стран. И что обсуждать на потенциальной встрече не понятно, — сказал Чепа.

Парламентарий акцентировал внимание на том, что любой подобный диалог должен иметь конкретные цели. Он должен быть нацелен на достижение реального мира и создание надежных гарантий безопасности на будущее. Без согласованности фундаментальных позиций сторон это невозможно.

Чепа убежден, что проблема заключается в отсутствии у Киева самостоятельного курса на деэскалацию. По его словам, Зеленский слышит только указания определенных сил, которые развязали этот конфликт и продолжают его поддерживать.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что у Путина и Трампа нет договоренностей о трехсторонней или отдельной двухсторонней встрече с Зеленским. По его словам, конкретных предложений по повышению уровня переговоров пока нет.