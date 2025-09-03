Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 11:12

В Госдуме раскрыли, в каком случае возможна встреча Путина и Зеленского

Депутат Чепа заявил о нежелании Зеленского встречаться с Путиным

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Встреча глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться исключительно при наличии взаимного стремления к мирному урегулированию конфликта, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с Lenta.ru. По его словам, ключевым препятствием является позиция украинской стороны.

Зеленский не хочет. Те пожелания, которые он высказывает сегодня, противоречат договоренностям, которые вырабатывали группы на встречах в Стамбуле, договоренностям Путина и президента США Дональда Трампа. Зеленский транслирует позицию, навязанную ему группой европейских стран. И что обсуждать на потенциальной встрече не понятно, — сказал Чепа.

Парламентарий акцентировал внимание на том, что любой подобный диалог должен иметь конкретные цели. Он должен быть нацелен на достижение реального мира и создание надежных гарантий безопасности на будущее. Без согласованности фундаментальных позиций сторон это невозможно.

Чепа убежден, что проблема заключается в отсутствии у Киева самостоятельного курса на деэскалацию. По его словам, Зеленский слышит только указания определенных сил, которые развязали этот конфликт и продолжают его поддерживать.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что у Путина и Трампа нет договоренностей о трехсторонней или отдельной двухсторонней встрече с Зеленским. По его словам, конкретных предложений по повышению уровня переговоров пока нет.

Владимир Путин
Владимир Зеленский
Россия
Украина
переговоры
Алексей Чепа
