День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 17:28

Ушаков ответил на вопрос о встрече Зеленского с Путиным и Трампом

Ушаков: договоренностей о встрече Путина и Трампа с Зеленским пока нет

Владимир Путин с помощником Президента Юрием Ушаковым на заседании Совета глав государств — членов ШОС Владимир Путин с помощником Президента Юрием Ушаковым на заседании Совета глав государств — членов ШОС Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв, РИА «Новости»

У президента России Владимира Путина нет договоренностей с лидером США Дональдом Трампом о трехсторонней или отдельной двухсторонней встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит ТАСС, конкретных предложений по повышению уровня переговорах пока нет.

Сейчас говорят, там, о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским. Но конкретно, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было, — сказал Ушаков.

Ранее Дональд Трамп выразил уверенность в том, что трехсторонний саммит с участием России, США и Украины состоится. При этом глава Белого дома уточнил, что не знает, состоится ли встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

При этом газета Politico писала, что администрация США заинтересована в проведении технических консультаций между представителями России и Украины. Данные переговоры рассматриваются как подготовительный этап перед возможным трехсторонним саммитом с участием лидеров стран.

Юрий Ушаков
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Владимир Путин
переговоры
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитная буря накроет Россию сегодня ночью
Политолог раскрыл смысл инициативы Си Цзиньпина о глобальном управлении
Власти Армении сделали заявление о договоренностях с Азербайджаном
Лжеброкеры из Санкт-Петербурга получили сроки за хищения 78 млн рублей
Назван топ-5 признаков взломанного аккаунта
Россиянам рассказали, чем опасна краснуха для новорожденного
Стало известно о состоянии ребенка, которого бросили в унитазе после родов
Помощник Путина высказался о повышении уровня переговоров России и Украины
Ушаков ответил на вопрос о встрече Зеленского с Путиным и Трампом
Путин поделился итогами встречи с Трампом с зарубежными коллегами
Диетолог объяснила влияние школьного питания на здоровье детей
Путин попросил Пезешкиана передать послание верховному лидеру Ирана
Украина стала темой обсуждений на саммите ШОС
Москвичам раскрыли, смогут ли они полюбоваться лунным затмением 7 сентября
Политолог подвел итоги саммита ШОС с Путиным
Идеальное сочетание: рецепт баклажанной икры с фундуком
В Минфине объяснили фразу Силуанова «а я вообще ни за что не плачу»
Путин сообщил о росте товарооборота с Ираном
Как в ресторане: рецепт яблочного конфитюра с макадамией
Плющев призвал не превращать хоккей в фигурное катание
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.