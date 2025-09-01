Ушаков ответил на вопрос о встрече Зеленского с Путиным и Трампом

Ушаков ответил на вопрос о встрече Зеленского с Путиным и Трампом Ушаков: договоренностей о встрече Путина и Трампа с Зеленским пока нет

У президента России Владимира Путина нет договоренностей с лидером США Дональдом Трампом о трехсторонней или отдельной двухсторонней встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит ТАСС, конкретных предложений по повышению уровня переговорах пока нет.

Сейчас говорят, там, о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским. Но конкретно, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было, — сказал Ушаков.

Ранее Дональд Трамп выразил уверенность в том, что трехсторонний саммит с участием России, США и Украины состоится. При этом глава Белого дома уточнил, что не знает, состоится ли встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

При этом газета Politico писала, что администрация США заинтересована в проведении технических консультаций между представителями России и Украины. Данные переговоры рассматриваются как подготовительный этап перед возможным трехсторонним саммитом с участием лидеров стран.