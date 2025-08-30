День знаний — 2025
30 августа 2025 в 19:04

Трамп раскрыл вероятность саммита России, США и Украины

Трамп: трехсторонний саммит России, США и Украины состоится

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп уверен в том, что трехсторонний саммит с участием России, США и Украины состоится, передает портал The Daily Caller. При этом глава Белого дома уточнил, что не знает, состоится ли встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

Трехсторонний саммит состоялся бы. По поводу двустороннего — я не знаю, а трехсторонний состоится, — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил о сложности урегулирования конфликта на Украине. Американский лидер признал, что изначально ошибался в оценке простоты его решения. При этом он выразил уверенность, что США «в конце концов» остановят его.

Трамп также раскритиковал Украину за желание одолеть противника, который больше нее в 15 раз. Вину за эскалацию конфликта президент возложил на своего предшественника Джо Байдена. По мнению Трампа, Байден не должен был допустить развития этого противостояния.

Кроме того, Трамп охарактеризовал конфликт на Украине как крупный конфликт личностей, в разрешение которого Соединенные Штаты вносят свой вклад. Американский лидер пообещал, что США вскоре прекратят это противостояние.

