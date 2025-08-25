Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 18:53

Трамп охарактеризовал конфликт России и Украины

Трамп: разногласия между Россией и Украиной являются конфликтом личностей

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп назвал конфликт России и Украины конфликтом личностей. Он заявил, что Соединенные Штаты вносят свой вклад в разрешение ситуации, трансляцию пресс-конференции Белый дом ведет на своем Youtube-канале.

Конфликт между Украиной и Россией оказался крупным конфликтом личностей. Мы прекратим этот конфликт. Мы его остановим, — заявил президент США.

Также Трамп рассказал о намерении переименовать Пентагон в Военный департамент. Глава государства напомнил, что так американское Министерство обороны называлось до 1949 года.

Тем временем политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Трамп стремится достичь соглашения с Россией, чтобы предотвратить ее сближение с Китаем. Он подчеркнул, что у американского лидера нет альтернативы, поэтому Вашингтон пытается сделать Москву своим партнером.

До этого замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что Трамп совмещает продажу ракет Евросоюзу и стремление к миру на Украине, поскольку не хочет отказываться от денег. По его словам, противостояние с Россией начал не нынешний хозяин Белого дома, а предыдущий президент США Джо Байден.

Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Увеличилось число погибших при взрыве завода в Рязанской области
Тело альпинистки Наговициной смогут эвакуировать только в 2026 году
Трамп объяснил, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским
Политолог рассказала о «кнуте» Евросоюза против Грузии
Поезда на МЦД-4 следуют с 30-минутной задержкой
Трамп прислал Алиеву совместное фото с интересной подписью
Стало известно о новом формате школьных линеек в некоторых регионах
Гражданину одной из стран СНГ вынесли приговор за участие в СВО
Зеленский выразил желание пригласить западные войска на Украину
Трамп раскрыл, о чем каждый день разговаривает с Путиным
Трамп объявил о намерении встретиться с Ким Чен Ыном
Уроженец Турции убил свою жену в Подмосковье
«Большая честь»: Трамп раскрыл свое прозвище в Европе
Трамп раскрыл детали о гарантиях безопасности для Украины
Трамп объяснил, что показывает исторический визит Путина на Аляску
Раскрыто, почему страдающий от диабета Киркоров поехал на «Новую волну»
На Западе России предрекли еще один военный конфликт
Техника, которую выбирают дизайнеры
На Украине продали сотни тонн радиоактивных сельхозкультур
«Я не хочу»: Трамп объяснил желание «избавиться» от Пентагона
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.