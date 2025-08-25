Трамп охарактеризовал конфликт России и Украины Трамп: разногласия между Россией и Украиной являются конфликтом личностей

Американский лидер Дональд Трамп назвал конфликт России и Украины конфликтом личностей. Он заявил, что Соединенные Штаты вносят свой вклад в разрешение ситуации, трансляцию пресс-конференции Белый дом ведет на своем Youtube-канале.

Конфликт между Украиной и Россией оказался крупным конфликтом личностей. Мы прекратим этот конфликт. Мы его остановим, — заявил президент США.

Также Трамп рассказал о намерении переименовать Пентагон в Военный департамент. Глава государства напомнил, что так американское Министерство обороны называлось до 1949 года.

Тем временем политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Трамп стремится достичь соглашения с Россией, чтобы предотвратить ее сближение с Китаем. Он подчеркнул, что у американского лидера нет альтернативы, поэтому Вашингтон пытается сделать Москву своим партнером.

До этого замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что Трамп совмещает продажу ракет Евросоюзу и стремление к миру на Украине, поскольку не хочет отказываться от денег. По его словам, противостояние с Россией начал не нынешний хозяин Белого дома, а предыдущий президент США Джо Байден.