Сенатор объяснил, как Трамп совмещает продажу ракет и стремление к миру

Американский лидер Дональд Трамп совмещает продажу ракет Евросоюзу и стремление к миру на Украине, потому что не хочет отказываться от денег, заявил в беседе с NEWS.ru замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. По его словам, противостояние с Россией начал не нынешний хозяин Белого дома, а 46-й президент США Джо Байден.

Я не специалист по мыслям господина Трампа. Но поскольку я воспринимаю его в первую очередь как купца — такого американского консервативного купца, то у них в голове все устроено так, что это прекрасно совмещается. Он ведь продает эти ракеты Европейскому союзу, — отметил Климов.

Он обратил внимание, что разговор о самих ракетах шел давно, и они еще пока никуда не поступили. То есть теоретически соглашения могут быть заключены до их фактической поставки. И в этом смысле Соединенные Штаты гарантированно получают деньги от Европейского союза, а что потом ЕС делает с этими ракетами, Трамп «как бы и не в курсе», объяснил сенатор.

С другой стороны, конечно, если посмотреть на это из Москвы, то все кажется нелогичным. Но у них просто другая логика, их мозги по-другому заточены. И все. С их точки зрения, противоречия здесь нет, — добавил сенатор.

По словам Климова, если эти ракеты и любые другие вооружения будут доходить до территории Украины, ВС РФ, используя свои военно-технические возможности, будут все это ликвидировать в рамках демилитаризации. В конечном итоге россияне должны рассчитывать только на свою армию и флот, резюмировал сенатор.

Ранее политолог Павел Дубравский заявил, что Трамп смог продвинуть позицию России на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Евросоюза после переговоров на Аляске. По его словам, в Киеве после этого заговорили о готовности к диалогу с Москвой по вопросу территорий.