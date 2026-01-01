Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 1 января: инфографика

В ночь на 1 января Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 168 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 168 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 61 — над территорией Брянской области, 25 — над территорией Краснодарского края, 23 — над территорией Тульской области, 16 — над территорией Республики Крым; 12 — над Московским регионом, в том числе девять БПЛА, летевших на Москву; семь — над территорией Калужской области, 24 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря», — сказано в сообщении.