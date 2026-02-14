Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 07:15

«Поменялось все»: в Кремле назвали год, который стал переломным для мира

Песков считает, что новую эпоху в истории можно отсчитывать с 2014 года

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Точкой отсчета новой исторической эпохи следует считать 2014 год, заявил в интервью «НЬЮМ ТАСС» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, именно тогда «поменялось все» — из-за событий на Украине и роли Запада в госперевороте.

Давайте подождем, пока слишком мало лет прошло. Чтобы в исторической ретроспективе как-то охарактеризовать период в 10 лет, нужно чуть-чуть отдалиться от этого, тогда будет больше видна картина, — указал Песков.

По его словам, этот рубикон потребовал от России смены подходов и решительных действий. Москва пересмотрела отношение к бывшим партнерам и начала жестче отстаивать свои интересы. Смена стратегии сделала неизбежным начало специальной военной операции.

Название эпохе представитель Кремля давать пока не готов, предложив «отдалиться» для объективной оценки. Однако идею назвать ее «Временем героев» он счел уместной.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что Венгрия, Чехия и Италия вскоре могут восстановить контакты с Россией. По его словам, речь идет об экономических отношениях.

Дмитрий Песков
изменения
эпоха
история
