14 февраля 2026 в 06:11

Рютте анонсировал новый пакет помощи США Украине

Рютте: в 2026 году США поставят оружия Украине на $15 млрд

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу PBS сообщил, что в этом году Соединенные Штаты продолжат масштабные поставки вооружений на Украину в рамках союзнических обязательств. По его данным, Вашингтон выделит Киеву помощь в размере примерно $15 млрд.

В этом году это составит около 15 миллиардов долларов, или 12 миллиардов евро, включая критически важные, летальные и нелетальные средства, в том числе перехватчики для уничтожения российских ракет, — заявил Рютте.

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс готовит масштабную реформу системы противовоздушной обороны к июльскому саммиту, сообщает Bloomberg. НАТО переходит от мирного патрулирования к постоянной защите от ракетных и беспилотных угроз. В основу данных изменений легли уроки конфликта на Украине.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник жестко раскритиковал Рютте за ироничное высказывание о темпах продвижения российской армии. Парламентарий пояснил, что в зоне спецоперации Россия действует сдержанно ради сохранения жизней, и предупредил, что в случае прямой конфронтации с Европой силы Альянса будут уничтожены моментально.

