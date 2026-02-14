ПВО отбила атаки дронов ВСУ на четыре региона России МО: 13 дронов ВСУ сбиты за три часа над четырьмя регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Дроны самолетного типа атаковали четыре региона страны.

С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть БПЛА — над территорией Брянской области, по три БПЛА — над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря, один — над территорией Курской области, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами Крым, а также Курскую и Белгородскую области. Дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены 14 целей.

До этого сообщалось, что силы ПВО за неделю сбили 1243 беспилотника ВСУ. Также расчеты ПВО уничтожили пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 28 управляемых авиационных бомб, 39 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и четыре украинские ракеты «Нептун».