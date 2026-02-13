Бомба в песочнице, удар по кафе, откуп от армии: ВСУ атакуют РФ 13 февраля

Бомба в песочнице, удар по кафе, откуп от армии: ВСУ атакуют РФ 13 февраля

За прошедшие сутки над регионами России сбили 133 беспилотника ВСУ. В Запорожье противник сбросил взрывное устройство с часовым механизмом на детскую площадку и нанес удар по кафе. Пять человек получили ранения различной степени тяжести в Белгородской области, еще трое — в Волгоградской. Иностранные наемники массово покидают Херсон. Подробнее об атаках Вооруженных сил Украины на РФ — в материале NEWS.ru.

Более 130 украинских БПЛА уничтожили над Россией за сутки

За прошедшие сутки ВСУ попытались атаковать российские регионы 133 беспилотниками самолетного типа. В период с 12:00 до 20:00 дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили девять БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что четыре дрона ликвидировали над Белгородской областью, два — над Курской, три — над Крымом.

За следующие три часа над РФ сбили еще 66 беспилотников. Больше всего воздушных целей нейтрализовали над Ростовской областью — 43. Кроме того, 20 БПЛА уничтожили над Курской, два — над Белгородской, один — над Волгоградской.

В ночь на 13 февраля силы ПВО ликвидировали над Россией 58 украинских беспилотников, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Атаке противника подверглись четыре региона страны.

В военном ведомстве уточнили, что 43 БПЛА уничтожили над Волгоградской областью, 12 — над Ростовской, два — над Курской. Еще один дрон ВСУ сбили над Крымом.

В Белгородской области более 200 тыс. абонентов остались без электричества после атак ВСУ

Один человек погиб в Грайвороне в результате удара беспилотников ВСУ, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пять мирных жителей получили ранения. За сутки регион подвергся атаке 75 БПЛА. ВСУ также выпустили один боеприпас по Грайворонскому округу, отметил Гладков.

«В селе Головчино дрон атаковал легковой автомобиль. Ранен мужчина. Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями ноги и рук, а также переломом носа доставлен в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Транспортное средство уничтожено огнем. Кроме того, выбиты окна частного дома и надворной постройки», — сказал он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В селе Вознесеновка Шебекинского округа пострадал мужчина в результате удара БПЛА по легковому автомобилю. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и баротравмой. Кроме того, беспилотник атаковал движущуюся машину на участке дороги Бочковка — Нечаевка в Белгородском округе.

«Ранена супружеская пара. Им диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Кроме того, сегодня в Краснояружскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший вчера при атаке дрона в поселке Красная Яруга. Медики диагностировали ему минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги», — написал губернатор.

В связи с участившимися налетами БПЛА Гладков призвал жителей прифронтовых и приграничных населенных пунктов региона не носить камуфляж, военную или зеленую форму. По его словам, FPV-дроны атакуют людей в такой одежде.

Гладков также сообщил, что из-за атак ВСУ в регионе происходят веерные отключения электроэнергии. На одной из подстанций произошла авария, в результате которой без электричества остались 220 тысяч абонентов в трех муниципалитетах: Белгород, Белгородский и Шебекинский округа.

В Минобороны РФ не комментировали информацию Гладкова о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область.

«На инфраструктуру региона идет беспрецедентная атака противника. Серьезные повреждения получила энергосистема в результате последних обстрелов, что затронуло порядка 78 тысяч жителей Белгорода», — заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в Белгородскую область.

По его словам, сейчас в регионе работают более 330 аварийных бригад и свыше 400 единиц спецтехники. Хуснуллин дал ряд поручений для оценки разрушений и поддержки экономики региона.

Два подростка и женщина были ранены в результате атак ВСУ на Волгоградскую область

Массированный налет украинских БПЛА был отражен в Волгоградской области, заявил в Telegram-канале губернатор Андрей Бочаров. По его словам, противник атакует жилые дома и объекты промышленной инфраструктуры.

«Отмечаются повреждения частных домовладений в Волгограде и прилегающих к городу муниципальных образованиях. Значительно пострадал жилой дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, госпитализирован мальчик 12 лет. В Красноармейском районе также госпитализированы подросток 18 лет и женщина. Угрозы жизни всех трех пострадавших нет, состояние стабильное», — сказал Бочаров.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По его словам, в Волгограде было зафиксировано падение БПЛА рядом с жилыми домами на бульваре 30-летия Победы, на улице 8-й Воздушной Армии и проспекте им. Героев Сталинграда. Загорелись автомобили и были выбиты стекла квартир, уточнил глава региона.

«Отмечаются падения обломков БПЛА на территории нескольких промышленных предприятий города и области», — отметил Бочаров.

Губернатор поручил оперативным службам провести подомовой обход, уточнить масштаб повреждений, оказать всю необходимую помощь пострадавшим и привести в готовность пункты временного размещения.

.В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках ВСУ на Волгоградскую область.

ВСУ сбросили боеприпас с таймером на детскую площадку в Запорожье

Украинские военные сбросили боеприпас с часовым механизмом на детскую площадку в Васильевке Запорожской области, сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко в своем Telegram-канале. По ее словам, нападение произошло ранним утром, когда жители многоквартирного дома спали.

«Взрывотехники ВС РФ оперативно обнаружили боеприпас, никто из несовершеннолетних не пострадал. Детская площадка находится во дворе жилого многоквартирного дома. Жертвами взрыва могли стать даже случайные прохожие», — написала Романиченко.

ВСУ совершили очередную атаку на гражданскую инфраструктуру Запорожской области, сказал в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. По его данным, БПЛА противника ударил по кафе в центре Васильевки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В результате атаки здание получило значительные разрушения. Благо пострадавших нет», — написал он.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаке ВСУ на Запорожье.

Чиновник пострадал в результате удара украинского дрона в Брянской области

В резутаки ВСУ был ранен глава Чаусовского сельского поселения Погарского района Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, противник нанес удар по гражданскому автомобилю, движущемуся вблизи села Марковск. В машине ехал чиновник.

«Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Транспортное средство повреждено», — отметил Богомаз.

Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаке ВСУ на Брянскую область.

ВСУ 13 раз за сутки обстреляли из артиллерии Курскую область

ВСУ продолжают наносить удары по Курской области. За прошедшие сутки противник выпустил по региону 43 беспилотника различных типов, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн.

«13 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Один раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывного устройства», — уточнил он.

По данным главы региона, в селе Лебяжье Курского района обломки упавшего дрона повредили крышу хозпостройки. Он подчеркнул, что погибших и пострадавших нет. В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаках ВСУ на Курскую область.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Иностранные наемники ВСУ массово покидают Херсон из-за страха

Иностранные наемники, действующие в составе ВСУ, массово покидают Херсон, сообщил губернатор области Владимир Сальдо. По его словам, это связано как с эффективной работой российских военных, так и с изменениями в структуре украинских подразделений.

«Во-первых, они боятся, так как осознают, что находиться там становится все опаснее. Наши военные системно работают по позициям противника», — сказал губернатор.

В ВСУ расформировали так называемый иностранный легион, где военные находились в относительно комфортных условиях и могли в любой момент отказаться от участия в боевых действиях. Теперь их пытаются перебросить в штурмовые группы, что сопряжено с совершенно иным уровнем риска. Такая перспектива устраивает далеко не всех, отметил Сальдо.

Украинцам предлагают откупиться от армии за $5 тысяч

Пленный украинский десантник из 81-й аэромобильной бригады ВСУ Игорь Гуцул сообщил, что военнослужащие могут избежать отправки на фронт за $5 тыс. По его словам, такая схема «откупа» применялась в медучреждениях.

«Можно было остаться в „учебке“ или уехать домой через санчасть, чтобы потом сбежать. До Львова довозили до санчасти. Я слышал суммы», — казал Гуцул.

Летом 2025 года мужчину задержали на улице сотрудники полиции вместе с работниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) и отправили в часть.

Читайте также:

Разгромили позиции ВСУ у Днепра: успехи ВС РФ к утру 13 февраля

Атака ВСУ на Волгоград ночью 13 февраля: раненые, повреждения, что известно

Лютые ночные удары. ВС России сокрушают инфраструктуру Украины