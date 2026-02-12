ПВО отбила атаку дронов ВСУ на три региона России МО: девять дронов ВСУ сбиты над Крымом, Белгородской и Курской областями

В период с 12:00 до 20:00 мск 12 февраля дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны России. Все они были самолетного типа.

Перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре — над территорией Белгородской области, три — над территорией Республики Крым, два — над территорией Курской области, — говорится в публикации.

Ранее в пресс-службе управления МЧС по Республике Коми заявили, что украинские беспилотники атаковали Ухту. В ведомстве отметили, что оперативные службы уже выехали на место происшествия. При этом в аэропорту Ухты были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

До этого в Минобороны РФ передавали, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 106 украинских БПЛА, из них 24 — над Белгородской областью. Все они были самолетного типа, уточнили в военном ведомстве. Еще три дрона сбили над территорией Ростовской области, два — над территорией Липецкой области.