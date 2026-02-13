Атака ВСУ на Волгоград ночью 13 февраля: раненые, повреждения, что известно

Вооруженные силы Украины в ночь на пятницу, 13 февраля, атаковали Волгоград с помощью беспилотных летательных аппаратов. Что известно о повреждениях и пострадавших?

Что известно об атаке на Волгоград ночью 13 февраля

Подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны РФ отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Волгоградскую область, заявил губернатор Андрей Бочаров в своем Telegram-канале. По его информации, на данный момент зафиксировано трое пострадавших и повреждения нескольких домов.

«Противник цинично атакует жилые дома, а также объекты промышленной инфраструктуры», — указал губернатор в 02:35.

Наибольший ущерб причинен дому многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района. В результате был госпитализирован 12‑летний мальчик.

В Красноармейском районе в больницу доставлены 18‑летний юноша и женщина. На данный момент их жизни ничего не угрожает.

Падения БПЛА были зафиксированы в Волгограде на бульваре 30-летия Победы, улице 8-й Воздушной Армии и проспекте Героев Сталинграда. Повреждены автомобили, выбиты стекла в квартирах. Обломки также упали на территории нескольких промышленных предприятий.

При этом за час до этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей также написал о падении обломков беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины рядом с девятиэтажным жилым домом в Волгограде. Канал добавил, что в здании выбиты десятки оконных рам и стекол, на парковке загорелись не менее трех автомобилей.

По версии SHOT, системы противовоздушной обороны активно работают над Волгоградом и Волжским. Каналу стало известно об уничтожении примерно 10 воздушных целей.

Одна из местных жительниц рассказала Telegram-каналу «Осторожно, новости», что в ее доме в микрорайоне 7 Ветров выбило окна. Саму женщину, по ее словам, спасли шторы, в которые полетели осколки. Она добавила, что сейчас «весь район в дыму».

МО РФ пока эту ситуацию пока не комментировало.

