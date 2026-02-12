Налет на Ухту, эвакуация, «марафон истязаний»: ВСУ атакуют РФ 12 февраля

В ночь на 12 февраля над РФ сбили 106 украинских беспилотников. В результате атаки дронов на Тамбовскую область были повреждены здания и магазины, начался пожар в колледже. В Волгоградской области эвакуируют жителей Котлубани. В МЧС Коми сообщили о налете БПЛА на Ухту. Стало известно об избиениях российских военнопленных в тайных тюрьмах ВСУ. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими российскими регионами сбили украинские беспилотники

В ночь на 12 февраля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные на российской территории, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 106 дронов противника.

По данным ведомства, 24 БПЛА сбили над Белгородской областью, 21 — над Брянской, 19 — над Воронежской, 13 — над Тамбовской, девять — над Нижегородской, пять — над Крымом, четыре — над акваторией Азовского моря. Кроме того, три дрона уничтожили над Ростовской областью, два — над Липецкой, по одному беспилотнику — над Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областями, Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

Кто пострадал в результате обстрелов ВСУ Белгородской области

В Белгородской области в результате атак украинских дронов и ракетных ударов пострадали семь человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что среди раненых оказалась четырехлетняя девочка из села Севрюково.

Кроме того, в Волоконовском районе в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель, сказал Гладков. Он пояснил, что FPV-дрон ударил по автомобилю в селе Волчья Александровка.

«От полученных ранений водитель скончался на месте», — сообщил губернатор.

Как ВСУ атаковали Тамбовскую область

СМИ сообщили, что в ночь на 12 февраля ВСУ атаковали дронами Тамбовскую область. Над регионом работали силы ПВО. В Мичуринске произошел пожар, мощные взрывы раздались в окрестностях города во втором часу ночи. Местные жители слышали как минимум восемь сильных хлопков.

Позднее глава Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что ВСУ атаковали Мичуринск. По его словам, два человека получили ранения. Кроме того, в результате ударов были повреждены несколько зданий и возник пожар в магазине «Магнит».

«На месте работают оперативные и специальные службы», — сказал Первышов.

Кроме того, в результате удара украинских БПЛА пострадал учебный корпус Промышленно-технологического колледжа. В учебных мастерских произошло возгорание, заявил глава региона.

«В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Студенты из общежития были эвакуированы в детскую больницу», — отметил губернатор.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках ВСУ на Тамбовскую область.

Почему эвакуируют жителей села в Волгоградской области

В Волгоградской области эвакуируют жителей населенного пункта Котлубань, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Он отметил, что это решение было принято после того, как в результате ракетной атаки ВСУ на одном из объектов вспыхнул пожар.

По словам главы региона, для тушения возгорания были задействованы противопожарные службы, МЧС и Минобороны. Пострадавших жителей и повреждений гражданских объектов нет.

«В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань. Для осуществления эвакуации подготовлены и отправлены автобусы. Развернуты ПВР в Городищенском районном дворце культуры и Городищенской ДЮСШ. В Городищенский район направлены руководители профильных органов власти», — сказал он.

Минобороны РФ не комментировало информацию об атаке ВСУ на Котлубань.

Что известно об атаке беспилотников ВСУ на Ухту

Украинские беспилотники атаковали Ухту в Республике Коми, заявили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В Ухте наблюдается атака беспилотных летательных аппаратов. К месту происшествия выехали оперативные службы», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Военный эксперт Василий Дандыкин отметил в беседе с NEWS.ru, что беспилотники могли запустить с украинской территории. По его мнению, также не исключено, что удары по Ухте — дело рук спящих ячеек, находящихся в России.

«Я думаю, что [ВСУ] атаковали [Республику Коми] с территории Украины. У них есть дроны, которые могут пролетать 1–1,5 тыс. км. Но они постоянно забывают, что после их ударов ВС РФ наносят ответные, еще более разрушительные. Не думаю, что Ухту атаковали с территории Эстонии или Финляндии. Я склоняюсь к Украине, хотя полет БПЛА должен был занять порядка шести-семи часов», — высказал мнение Дандыкин.

Российских военных пытают в тайных тюрьмах ВСУ

Российские военные проходят «марафон истязаний» в тайных тюрьмах ВСУ, заявил журналистам посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник. По его словам, солдат держат в клетках, не дают им есть и пить, а также подвергают насилию.

«Это конвейер, который предполагает избиение на входе. Марафон истязаний этих людей — электрические стулья, психологическое давление, принуждение, отказ в выдаче еды и воды. При этом туда приходят представители спецслужб, которые пытаются сломать людей», — сказал Мирошник.

