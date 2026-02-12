Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 05:20

Два человека пострадали при атаке ВСУ на Мичуринск в Тамбовской области

ВСУ в зоне СВО ВСУ в зоне СВО Фото: Социальные сети
ВСУ атаковали Мичуринск в Тамбовской области, сообщил глава региона Евгений Первышов в Telegram-канале. По его словам, двое человек получили ранения.

По предварительной информации, есть двое пострадавших. На месте работают оперативные и специальные службы, — отметил Первышов.

Он также добавил, что в результате ударов повреждены несколько зданий. Выяснилось, что загорелся магазин «Магнит».

Ранее на территории Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. В городе завыли сирены. Жителей и гостей города призвали не подходить к окнам.

До этого на заводе в южной части Волгограда начался пожар в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По его словам, никто не пострадал.

Тем временем жители Знаменского (входит в Карасунский внутригородской округ в рамках городского округа Краснодара) нашли фрагмент беспилотника на улице сразу после громкого взрыва в небе. Также местные жители пожаловались на запах керосина. Незадолго до этого неподалеку, на территории Сочи, объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов.

атаки
ВСУ
Тамбовская область
БПЛА
