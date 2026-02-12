Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 06:20

Мирошник рассказал о «марафоне истязаний» в тюрьмах ВСУ

Мирошник: военные РФ проходят марафон истязаний в тюрьмах ВСУ

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Военные РФ проходят «марафон истязаний» в тайных тюрьмах ВСУ, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник. По его словам, их держат в клетках, при этом не дают есть и пить, подвергают насилию.

Это конвейер, который предполагает избиение на входе, марафон истязаний этих людей — электрические стулья, психологическое давление, принуждение, отказ в выдаче еды и воды. При этом туда приходят представители спецслужб, которые пытаются сломать людей, — сказал Мирошник.

Ранее сообщалось, что в период вторжения украинских военных на территорию Курской области жительница Суджи Елена подверглась пыткам из-за автомобиля. Как вспоминает женщина, ее начали пытать с целью получения ключей от транспортного средства мужа.

До этого житель Курахово, который пережил плен во время оккупации, сообщил о жестокости украинских военных в одной из пыточных в Волновахе. Он стал свидетелем того, как другого человека с открытыми переломами обеих ног намеренно лишали медицинской помощи.

