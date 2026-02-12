Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 февраля: инфографика

В ночь на 12 февраля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 106 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 БПЛА — над территорией Белгородской области, 21 БПЛА — над территорией Брянской области, 19 БПЛА — над территорией Воронежской области, 13 БПЛА — над территорией Тамбовской области, 9 БПЛА — над территорией Нижегородской области, пять БПЛА — над территорией Республики Крым, четыре БПЛА — над акваторией Азовского моря, три БПЛА — над территорией Ростовской области, два БПЛА — над территорией Липецкой области, по одному БПЛА — над территориями Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областей, Краснодарского края и акваторией Черного моря, — сообщили в военном ведомстве.