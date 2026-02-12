Колледж загорелся в результате атаки ВСУ на Мичуринск Первышов: корпус колледжа в Мичуринске поврежден в результате атаки ВСУ

При атаке ВСУ на Мичуринск в Тамбовской области был поврежден учебный корпус Промышленно-технологического колледжа, сообщил глава региона Евгений Первышов в Telegram-канале. По его словам, произошло возгорание в учебных мастерских. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В результате удара украинских БПЛА пострадал учебный корпус Промышленно-технологического колледжа — произошло возгорание в учебных мастерских. В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Студенты из общежития были эвакуированы в детскую больницу, — написал губернатор.

Он также добавил, что в результате ударов повреждены несколько зданий. Выяснилось, что загорелся магазин «Магнит». Двое человек получили ранения.

Ранее на территории Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. В городе завыли сирены. Жителей и гостей города призвали не подходить к окнам.

Также стало известно, что жителей населенного пункта Котлубань в Волгоградской области эвакуируют, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Он отметил, что такое решение связано с пожаром, который произошел при атаке ВСУ.