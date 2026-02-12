SHOT сообщил, что украинские БПЛА атаковали российскую область

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ атаковали дронами Тамбовскую область, над регионом работает ПВО. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

SHOT написал, что в Мичуринске произошел пожар, кроме того, мощные взрывы раздались в окрестностях города во втором часу ночи. В публикации SHOT говорится, что всего было слышно минимум 6-8 сильных хлопков.

Ранее украинские дроны-камикадзе совершили налет на Брянскую область, в результате атаки умер один сотрудник агропромышленного предприятия в селе Бровничи. Губернатор региона Александр Богомаз принес соболезнования семье погибшего и пообещал, что родственникам будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.

Тем временем российские средства противовоздушной обороны за семь часов уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа. Перехваты осуществлялись 11 февраля в период с 9 утра до 16 часов по мск. Наибольшее количество дронов ликвидировано над Белгородской областью — 12 целей. Еще восемь беспилотников сбиты в небе над Курской областью.