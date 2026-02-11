Российская ПВО отразила новый массированный налет дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за семь часов уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ. Перехваты осуществлялись в период с девяти утра до четырех часов вечера по московскому времени.

Наибольшее количество дронов ликвидировано над Белгородской областью — 12 аппаратов. Еще восемь беспилотников сбиты в небе над Курской областью. Три дрона уничтожены над территорией Брянской области, два — над Крымом и один — над Рязанской областью.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска в течение суток поразили используемые в интересах ВСУ объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. Удары наносились авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Прежде в МО РФ сообщили, что российские войска нанесли удары по ключевым объектам, обеспечивающим нужды ВСУ. Под огонь попали предприятия топливно-энергетического комплекса и транспортные узлы, используемые для снабжения украинских группировок.