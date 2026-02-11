«Бесчеловечно»: раскрыты трагические последствия атаки на Брянскую область Богомаз: сотрудник предприятия погиб при ударе ВСУ по Брянской области

Сотрудник агропромышленного предприятия погиб при атаке ВСУ по Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в соцсети «ВКонтакте». По его данным, удар был нанесен по территории АПХ «Мираторг» в селе Бровничи.

Киевский режим продолжает совершать бесчеловечные преступления против мирных граждан. Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Бровничи Климовского района. В результате целенаправленного удара по территории АПХ «Мираторг», к сожалению, погиб сотрудник предприятия, — написал Богомаз.

Он принес соболезнования родным погибшего, пообещав что им будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь. На месте происшествия работают сотрудники профильных служб.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны за семь часов уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа. Перехваты осуществлялись 11 февраля в период с 9 утра до 16 часов вечера по мск. Наибольшее количество дронов ликвидировано над Белгородской областью — 12 целей. Еще восемь беспилотников сбиты в небе над Курской областью. Три дрона уничтожены над территорией Брянской области, два — над Крымом и один — над Рязанской областью.