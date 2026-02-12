Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 02:35

Мирный житель погиб от дрона ВСУ в собственной машине

Гладков: в Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль погиб водитель

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Волоконовском районе Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. FPV-дрон ударил по автомобилю в селе Волчья Александровка.

В результате очередного <…> удара со стороны ВСУ погиб мирный житель. В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте, — написал Гладков.

Ранее в Беловском районе Курской области три человека пострадали в результате удара дрона Вооруженных сил Украины. Среди пострадавших — подросток, получивший минно-взрывную травму, а также осколочные ранения левой кисти и обеих ног. Женщина в возрасте 57 лет также получила осколочные ранения. 47-летний мужчина, пострадавший от нападения, находится в критическом состоянии.

До этого глава села Скельки в Запорожской области Денис Навалихин рассказал, что ВСУ использовали беспилотники для корректировки артиллерийского удара по похоронной процессии. По его словам, в результате смертельные травмы получил священник Сергий Кляхин, еще шесть человек пострадали.

