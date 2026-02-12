Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 02:01

Семь мирных жителей попали под удар ВСУ в Белгородской области

Гладков: в Белгородской области при атаках ВСУ пострадали семь мирных жителей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В результате атак украинских дронов и ракет в Белгородской области пострадали семь человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Среди раненых оказалась четырехлетняя девочка из села Севрюково.

При атаках со стороны ВСУ пострадали семь мирных жителей. В селе Севрюково Белгородского округа в результате ракетного обстрела пострадал ребенок, — сказано в сообщении.

Ранее в Беловском районе Курской области три человека пострадали в результате удара дрона Вооруженных сил Украины. Среди пострадавших — подросток, получивший минно-взрывную травму, а также осколочные ранения левой кисти и обоих ног. Женщина в возрасте 57 лет также получила осколочные ранения. 47-летний мужчина, пострадавший от нападения, находится в критическом состоянии.

До этого ВСУ атаковали беспилотником улицу в поселке Великая Лепетиха Херсонской области, на которой в этот момент находились две несовершеннолетние девочки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Обе получили травмы и сейчас им оказывается медицинская помощь.

