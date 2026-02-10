Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 19:59

Две маленькие девочки пострадали при атаке ВСУ на Херсонскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
ВСУ атаковали беспилотником улицу в поселке Великая Лепетиха Херсонской области, на которой в этот момент находились две несовершеннолетние девочки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Обе получили травмы и сейчас им оказывается медицинская помощь.

Сегодня днем киевские нелюди атаковали детей в Великой Лепетихе. Удар беспилотника пришелся прямо по улице, где играли две девочки девяти и 10 лет. Обе получили множественные осколочные ранения головы и лица. Сейчас они в Генической больнице, им оказывается вся возможная помощь, — говорится в сообщении.

Ранее в Беловском районе Курской области три человека пострадали в результате удара дрона Вооруженных сил Украины. Среди пострадавших — подросток, получивший минно-взрывную травму, а также осколочные ранения левой кисти и обоих ног. Женщина в возрасте 57 лет также получила осколочные ранения. 47-летний мужчина, пострадавший от нападения, находится в критическом состоянии.

