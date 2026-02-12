Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 12:37

Волчанск, Гришино, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 12 февраля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 12 февраля? Что происходит у Александровки, Волчанска, Веролюбовки, Гришино, Дробышево, Ильиновки, Константиновки, Красного Лимана, Новодмитровки, Озерного, Павловки, Предтечино, Покровска, Радьковки, Степановки, Торецкого, Харькова и Яровой?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Красноармейском направлении идут бои в Гришино.

«На Добропольском направлении продолжаются сражения в районе Нового Донбасса, Белицкого и Торецкого. На Константиновском направлении ВС РФ расширяют контроль территорий у Берестка и Ильиновки. По сведениям источников, ВС РФ вошли в Червоное юго-западнее Часова Яра. Есть продвижение в районе Новомарково. На Краснолиманском направлении продолжаются бои в районе Александровки, Яровой, Дробышево. На Северском направлении ВС РФ продвигаются южнее Закотного, ведут бои в лесных массивах южнее Озерного и в самом селе. Есть продвижение к центру Никифоровки, а также в сторону Федоровки Второй. Продолжаются ожесточенные бои за Резниковку. Харьковский фронт. На Волчанском направлении не стихают бои в районе Старицы, Волчанских Хуторов. ВС РФ расширяют зону контроля в районе Симоновки», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

«Искандер» «Искандер» Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

На Харьковском направлении ОТРК «Искандер» и РСЗО «Торнадо» ударили по скоплению резервов ВСУ в районе Печенегов, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Славянском направлении противник признает продвижение наших подразделений у Бондарного и Никифоровки. Впереди — господствующие высоты перед Славянском. Западнее Красноармейска (Покровска) ВС России ведут наступательные бои в Гришино, противник отмечает движение наших малых групп на участке между Котлино и Гришино. Киев и Днепропетровск подверглись ударам ракет и „Гераней“. В столице противника вновь горит ТЭЦ-5, сообщают о перебоях со светом, а также о прилете по ТЭЦ-4. Кроме того, прилетело по объектам энергетической инфраструктуры в Одессе», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Славянском направлении бои постепенно переходят в сторону канала Северский Донец — Донбасс, и ВС РФ приближаются к населенному пункту Рай-Александровка, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«На Константиновском направлении командование РФ реализует классическую тактику „клещей“, охватывая ключевой узел обороны ВСУ с юга и юго-запада. Торское — артиллерия и авиация наносят массированные удары по южным окраинам, разрушая логистику ВСУ. В районе Северной Степановки и Вильиновки ВС РФ проводят сложные маневры, целью которых является отрезание путей снабжения гарнизона Константиновки. Днепропетровское направление. На стыке ДНР и Днепропетровской области российская группировка „Центр“ продолжает давить ВСУ. В районе Новоподгородного (направление на Межевую) сражения идут буквально за каждый дом», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

