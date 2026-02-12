Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 07:07

«Ланцет» испепелил украинскую САУ Caesar: успехи ВС РФ к утру 12 февраля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Операторы барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Восток» уничтожили 155-мм самоходную артиллерийскую установку ВСУ Caesar, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что инцидент произошел в Запорожской области. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 12 февраля?

Самоходка ВСУ в Запорожской области сгорела от удара «Ланцета»

«Операторы разведывательных аппаратов войск беспилотных систем группировки войск „Восток“ обнаружили самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства в одном из населенных пунктов Запорожской области. Боевая машина двигалась в сопровождении группы наземного прикрытия с мобильными комплексами радиоэлектронной борьбы», — указали в ведомстве.

Самоходка двигалась к огневой позиции, когда ее атаковали сверху. Техника мгновенно вспыхнула, добавили в МО РФ. Личный состав противника был ликвидирован вместе с установкой.

ВСУ за сутки потеряли несколько десятков блиндажей разом

ВСУ потеряли терминал спутниковой связи Starlink от действий войск беспилотных систем Южной группировки, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, также за сутки противник лишился 28 блиндажей с личным составом.

«Войсками беспилотных систем группировки на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 10 антенн связи, ретранслятор, терминал связи Starlink», — сказал он.

Астафьев добавил, что поражены и три наземных робототехнических комплекса. Кроме того, сбиты шесть беспилотников противника.

ПВО сбила десятки дронов ВСУ

Средства противовоздушной обороны России за четыре часа уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Все цели были ликвидированы с 16:00 до 20:00 по московскому времени 11 февраля.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 — над территорией Белгородской области, два — над акваторией Черного моря, один — над территорией Курской области», — сказано в сообщении.

ВСУ потеряли РСЗО у Печенегов Харьковской области

ВСУ в районе Печенегов Харьковской области потеряли в результате удара реактивную систему залпового огня (РСЗО) и до роты личного состава убитыми и раненым, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«На Харьковском направлении расчеты ОТРК „Искандер“ и РСЗО „Торнадо“ нанесли удар по скоплению резервов ВСУ в районе Печенегов. В результате удара противник потерял до роты личного состава убитыми и ранеными, а также РСЗО и до 20 единиц грузовой автомобильной техники», — сказал источник.

